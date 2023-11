POL-MA: Mannheim: Trunkenheitsfahrt endet an Straßenlaterne

Mannheim (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag schlug eine bislang unbekannte Täterschaft sowohl die Heckscheibe wie auch die Windschutzscheibe eines in der Altrheinstraße geparkten Opel Astra ein. An dem älteren Fahrzeug entstand so für den 20-jährigen Besitzer ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, ...

