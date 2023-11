POL-MA: Mannheim: Scheiben an geparktem Auto eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstag gegen 23 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Straße Am Hauptbahnhof in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. In der Unterführung zwischen einem Discounter und dem Hauptbahnhof wurde er durch einen bislang Unbekannten mit einer unbekannten Substanz am Kopf und ...

mehr