Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung - Täter erbeuten TV-Gerät

Schöningen (ots)

Schöningen, Cunostraße

23.11.2023, 20.00 - 26.11.2023, 15.00 Uhr

Zwischen Donnerstagabend 20.00 Uhr und Sonntagnachmittag 15.00 Uhr sind Unbekannte in eine im Hochparterre gelegene Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Cunostraße eingebrochen.

Ersten Feststellungen nach haben sie dabei ein TV Gerät entwendet. Ob noch mehr in die Hände der Unbekannten gefallen ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Nachbarn hatten die offenstehende Balkontür und eine zerstörte Glasscheibe bemerkt und die Polizei alarmiert.

Fest steht, dass die Unbekannten den Balkon der tatbetroffenen Wohnung erklommen haben. Hier zerstörten sie die Glasfüllung der Balkontür und gelangten so in die dahinterliegenden Räume.

Nachdem sie den Fernseher erbeutet hatten flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat in Schöningen, Rufnummer 05352/9683-0.

