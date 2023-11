Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer mit unbekannter Substanz besprüht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 23 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Straße Am Hauptbahnhof in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. In der Unterführung zwischen einem Discounter und dem Hauptbahnhof wurde er durch einen bislang Unbekannten mit einer unbekannten Substanz am Kopf und im Gesicht besprüht. Der 18-Jährige fuhr zügig nach Hause, von wo aus die Polizei alarmiert wurde. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Täter war in Begleitung von zwei weiteren unbekannten Personen. Die Personengruppe konnte trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden.

Diese kann wie folgt beschrieben werden: Unbekannter Täter: ca. 16-18 Jahre, ca. 1,86 m groß, dunkler Kapuzenpullover (aufgesetzte Kapuze), dunkle Winterjacke, dünne Statur, (hell)-braune Haare

Begleitung: ca. 16-18 Jahre, ca. 1,75m groß, dunkler Kapuzenpullover (aufgesetzte Kapuze), dunkle Winterjacke, dünne Statur, schwarze Haare, südeuropäischer Phänotyp

Zeugen, die Hinweise auf die Identität der bislang unbekannten Personen haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim zu melden, unter: 06201-10030.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell