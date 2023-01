Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Mit offenem Haftbefehl und gefälschtem Führerschein unterwegs

Konstanz (ots)

Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Reisebusses haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen Untersuchungshaftbefehl vollstreckt. Der gesuchte Mann führte zudem einen gefälschten Führerschein mit sich.

Am vergangenen Donnerstagabend (5. Januar 2022) stellten Bundespolizisten den Reisenden in einem Bus am Grenzübergang Konstanz - Autobahn fest. Wegen des dringenden Verdachts einer räuberischen Erpressung hatte das Amtsgericht Koblenz im Mai 2022 eine Untersuchungshaft gegen den italienischen Staatsangehörigen angeordnet. Zudem kam bei der Kontrolle ein mitgeführter italienischer Führerschein zum Vorschein, bei dem es sich bisherigen Ermittlungen zufolge um eine Totalfälschung handeln soll.

Der 26-Jährige trat am folgenden Morgen seine Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Konstanz an. Darüber hinaus ermittelt die Bundespolizeiinspektion Konstanz in einem neuen Verfahren wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.

