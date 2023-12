Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher am Puschkinplatz

Gera (ots)

Gera: Am gestrigen Donnerstag (14.12.2023), offenbar zwischen 19:30 Uhr und 19:53 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Arztpraxis zu gelangen. Eine Zeugin bemerkte am Abend die Beschädigungen an der Tür und informierte die Polizei. Ein Einbruch selbst misslang den Unbekannten. Die Kripo in Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) sucht im Zuge der Ermittlungen (Bezugsnummer 23512032) nach Zeugen, die Hinweise geben können. (RK)

