LPI-G: Ermittlungen zu räuberischem Diebstahl

Greiz (ots) - Weida. In der Nacht vom 13.12.2023 zum 14.12.2023 brachen unbekannte Täter in einen PKW, welcher in der Straße der Frohen Zukunft in Weida geparkt war, ein. Dabei wurde die Scheibe der Beifahrertür zerstört und aus dem Handschuhfach die Zulassungsbescheiniging gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren 3-stelligen Wert. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen genommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

