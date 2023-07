Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Weitefeld - Zweiradfahrer flüchtet vor der Polizei - Fahren ohne Fahrerlaubnis

57586 Weitefeld (ots)

Am 08.07.23, gegen 21:30 Uhr, sollte in Weitefeld ein Motorradfahrer kontrolliert werden, da das amtliche Kennzeichen auffällig zerknickt war. Beim Erblicken des Streifenwagens und dem Anhaltesignal wurde das Krad schnell beschleunigt und bog in die nächste Seitenstraße ein. Unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn wurde die Verfolgung aufgenommen. Der Kradfahrer beschleunigte weiter und setzte seine Fahrt in Richtung der Hauptstraße/Ortsausgang Weitefeld fort. Zwischen Weitefeld und Friedewald fuhr der Kradfahrer in den rechtsseitigen Straßengraben und stürzte. Anschließend setzte er seine Flucht fußläufig fort, er konnte nach kurzer Verfolgung durch die Beamten im angrenzenden Feld ergriffen und festgenommen werden. Beim dem Sturz wurde das Motorrad beschädigt und der Fahrer verletzte sich leicht am Knie. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung konnte der Grund des Fluchtversuches festgestellt werden: der 15-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das zulassungspflichtige Motorrad. Während der Flucht wurde noch eine 47-jährige Fußgängerin gefährdet. Gegen den Fahrer sowie den 41-jährigen Halter des Motorrades wurden entsprechend Strafanzeigen erstattet. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Betzdorf zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell