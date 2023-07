Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auseinandersetzungen auf Kirmes

Neustadt (Wied) (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu mehreren Körperverletzungsdelikten anlässlich der Kirmes in Neustadt (Wied). Zunächst wurde ein Geschädigter gegen 0:00 Uhr von einer bislang unbekannten Person im Bereich der Sparkasse (Wiedtalstraße) mehrfach in das Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Gegen 1:00 Uhr gerieten mehrere Personen auf dem Veranstaltungsgelände zunächst verbal in Streit, was schließlich in eine handfeste körperliche Auseinandersetzung der Kontrahenten mündete, wodurch zwei Personen leicht verletzt wurden. Unmittelbar im Anschluss meldete sich ein weiterer Geschädigter, der angab, zuvor körperlich attackiert worden zu sein. Der Tatverdächtige konnte anschließend im Umfeld angetroffen werden. In allen Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

