LPI-G: 51-Jähriger sorgt für Polizeieinsatz

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 14.12.2023 zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann einen Einkaufsmarkt in der Hauptstraße in Triebes und gelangte unbemerkt in die dortigen Büroräume. In der Folge verschaffte er sich so Zugang zu einem Tresor und stahl daraus Bargeld. Anschließend flüchtete er aus dem Markt. Mitarbeiter wurden sodann auf den Flüchtenden aufmerksam und verfolgten ihn ...

