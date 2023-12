Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei beschädigte Eingangstüren

Gera (ots)

Gera: Zwei beschädigte Eingangstüren an einem Barbershop sowie einem Imbissgeschäft in der Erich-Mühsam-Straße machten deutlich, dass sich offenbar unbekannte Täter gewaltsam Zutritt verschaffen wollten. Nach derzeitigen Informationen lässt sich die Tatzeit auf den 13.12.2023, zwischen 01:00 Uhr und 08.00 Uhr eingrenzen. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten selbst erfolgte zum Glück nicht. Die Ermittlungen zum Geschehen wurden seitens der Geraer Polizei aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegengenommen. (Bezugsnummer 0326363/2023). (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell