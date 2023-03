Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lathen (ots)

Heute zwischen 1.00 Uhr und 7.30 Uhr ist es in der Hauptstraße in Lathen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug vermutlich die Hauptstraße aus Richtung Bahnhofstraße in Richtung Melstruper Straße. In einer dortigen Rechtskurve geriet er nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit diversen am Fahrbahnrand befindlichen Gegenständen. Es entsteht erheblicher Sachschaden, wobei der Gesamtschaden bislang nicht feststeht. Vor Ort können diverse Fahrzeugteile des verursachenden Pkw aufgefunden werden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter folgender Telefonnummer zu melden: 05932 72100.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell