Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Unfallgeschehen- Polizei sucht Zeugen

Gera (ots)

Gera: Ein 71-jähriger Skoda-Fahrer muss sich seit gestern (14.12.2023) für sein Verhalten im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. Nach vorliegenden Informationen befuhr der Senior kurz vor 17:00 Uhr die Herresbergstraße stadteinwärts. Bereits hier geriet er mehrfach in den Gegenverkehr, so dass mehrere, bislang unbekannte Fahrzeugführer, ausweichen mussten. Auf Höhe des Abzweiges Am Heeresberg stieß der Skoda-Fahrer schließlich mit einem entgegenkommenden Fahrzeug (ebenfalls unbekannt) zusammen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Als er kurz darauf anhielt, um offenbar seinen eigenen Schaden zu begutachten, sprach ihn ein Zeuge auf das Fahrverhalten an. Dies ignorierte der 71-Jährige scheinbar und fuhr wieder los.Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Zeuge dabei zur Seite springen.

Die hinzugerufenen Polizisten trafen den Unfallverursacher in der Folge an seiner Wohnanschrift an. Da er mit über 1,7 Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand, musste er zu Blutentnahme und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen (Bezugsnummer 0326638/2023) werden Zeugen oder etwaige geschädigte Fahrzeugführer gesucht. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 - 0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell