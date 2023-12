Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Einbiegen kollidiert

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Willy-Brandt-Straße;

Unfallzeit: 06.12.2023, 13.50 Uhr;

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Mittwoch in Bocholt gekommen ist. Gegen 13.50 Uhr wollte ein 62-jähriger Bocholter mit seinem Wagen aus der Ausfahrt eines Parkhauses nach links in die Willy-Brandt-Straße einbiegen. Dabei übersah er den Wagen eines 26-Jährigen, ebenfalls aus Bocholt: Dieser hatte die linke der zwei Richtungsspuren auf der bevorrechtigten Willy-Brandt-Straße in Richtung Meckenemstraße befahren. Nach ersten Erkenntnissen war die dort stehende Ampelanlage außer Betrieb; auf der rechten Fahrspur hatte sich der Verkehr gestaut und der Fahrer des ersten haltenden Wagens habe ihm ein Zeichen gegeben, zu fahren, berichtete der 62-Jährige. Der 26-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, Rettungskräfte versorgten vor Ort eine 62-jährige Insassin im Wagen des gleichaltrigen Bocholters. (to)

