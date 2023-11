LPI-GTH: Diebstahl aus Bauwagen- Zeugensuche

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - Eine 60-jährige Fahrerin parkte gestern Mittag ihren Citroen im Bereich der Hornschuhgasse. Kurz darauf geriet das Fahrzeug in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand Sachschaden am Pkw und an einer angrenzenden Hausfassade in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Personen verletzten sich nicht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

mehr