LPI-GTH: Nicht versichert

Ilmenau (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 45-jähriger Fahrer eines BMW in der Straße "An der Schlossmauer" kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

