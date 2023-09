Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 25.09.2023 ereignete sich vor einer Apotheke in der Bliesgaustraße in Blieskastel, in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 10:20 Uhr, ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein weißer Citreon, welcher vor der Apotheke parkte von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) oder dem Polizeirevier Blieskastel (06842/90270) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell