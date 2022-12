POL-DA: Erbach: Polizei untersagt Weiterfahrt

Pfungstadt (ots) - Eine 53-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwochnachmittag (7.12.) die Seeheimer Straße in Richtung Seeheim und kollidierte gegen 17.45 Uhr mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto. Das geparkte Auto stieß durch den Aufprall gegen einen Stromverteilerkasten. Das Auto der Fahrerin kam auf ...

mehr