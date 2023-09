POL-HOM: Unfallflucht mit beschädigtem Mast einer Straßenlaterne

Homburg (ots) - Am 20.09.2023, zwischen 10:00 Uhr und 18:15 Uhr, kam es in der Kleinottweiler Straße in Homburg Jägersburg, auf dem unbefestigten Parkplatz am Jägersburger Weiher, Nähe Kletterpark, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein schwarzer Toyota Auris im Heckbereich beschädigt. Hinweise zum Verursacher liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich mit ...

