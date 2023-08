Feuerwehr Bochum

FW-BO: Mitarbeiter einer Speditionsfirma schwer verletzt

Bochum (ots)

Gegen 16 Uhr wurde der Rettungsdienst zu einem Unfall an der Bahnstraße in Bochum-Weitmar gerufen. Ein Mitarbeiter einer Speditionsfirma war von einem Überseecontainer gefallen. Die Leitstelle hatte wegen der detaillierten Angaben am Notruf bereits zusätzlich einen Löschzug für die technische Rettung mit alarmiert. Die ersten Kräfte vor Ort fanden den schwer verletzten Mann auf einem Überseecontainer liegend. Der Patient wurde rettungsdienstlich versorgt und abschließend mit der Drehleiter vom Container gerettet, danach erfolgte der Transport in eine Unfallklinik. Der Einsatz dauerte ca. 40 Minuten, die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Ermittlung der Unfallursache übergeben.

