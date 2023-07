FW-BO: Schwere Verkehrsunfall auf der A 40 Fahrtrichtung Essen

Bochum (ots) - Am heutigen Montag 31. Juli 2023 kam es um 09:45 Uhr bei Tiefbauarbeiten an der Gräfin-Imma-Straße zu einer Beschädigung einer Gasleitung. Aus der beschädigten Leitung entweicht Gas. Die Feuerwehr Bochum und die Stadtwerke sind vor Ort. Weitere Informationen folgen. Rückfragen bitte an: Rückfragen bitte an: Feuerwehr Bochum E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de Telefon: +49 (0)234 9254-978 ...

