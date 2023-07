FW-BO: Gasaustritt bei Tiefbauarbeiten

Bochum (ots) - Am Donnerstagmittag wurde die Feuerwehr in ein Mehrfamilienhaus am Hustadtring alarmiert. Ein Kleinbrand im Treppenraum hatte für eine starke Verrauchung im Haus gesorgt, Verletzte gab es glücklicherweise keine. Gegen 14.20 meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Hustadtring eine starke Rauchentwicklung im Treppenraum. Da sich noch mehrere ...

