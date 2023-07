Feuerwehr Bochum

FW-BO: Feuer im LWL-Universitätsklinikum - Klinikpersonal reagiert schnell

Bochum (ots)

Der Brand einer Patientenmatratze in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Präventivmedizin blieb am heutigen Abend und dank der schnellen Reaktion des Klinikpersonals ohne größere Folgen.

Um 20:24 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum von der automatischen Brandmeldeanlage der Klinik mit dem Stichwort "Feuer" alarmiert. Sofort entsandte die Leitstelle die Löschzüge der Innenstadtwache und von der Hauptfeuerwache aus Bochum-Werne. Noch auf der Anfahrt der Löschzüge konnte ein erster fernmündlicher Kontakt zur Klinik hergestellt werden. Der bestätigte einen Brand in einem Patientenzimmer, der aber bereits gelöscht war. Ebenso erhielt der Disponent die Nachricht, dass vom Pflegepersonal bereits die Evakuierung der Station in den offenen Innenhof erfolgte. Beim Eintreffen des ersten Löschzugs konnte der Zugführer beides bestätigen; eine leichte Verrauchung innerhalb des Patientenzimmers und den davor liegenden Flurbereich war aber noch immer gegeben. Der Brand selbst wurde von einer Krankenpflegerin noch in der Entstehungsphase bemerkt. Geistesgegenwärtig hatte Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen alarmiert und auch den Patienten aus dem Zimmer führen und in die Obhut ihrer Mitarbeiter geben können. Mit dem griffbereiten Feuerlöscher konnte sie den Brand in der Entstehungsphase schnell ablöschen, so dass sich auch der entstandene Brandrauch nicht zu einer Bedrohung für Patientinnen und Patienten sowie das Pflegepersonal entwickeln konnte. Nach einem ersten Check durch den Rettungsdienst wurde die Krankenpflegerin aber zur vorsorglichen Untersuchung in eine nahe gelegene Klinik transportiert. Nach Beendigung der Lüftungsarbeiten konnten alle 26 Patientinnen und Patienten der Station wieder zurück in Ihre Zimmer. Am Einsatz waren 30 Kräfte der Berufsfeuerwehr beteiligt. Er wurde um 21:33 Uhr beendet.

