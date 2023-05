POL-MFR: (569) BMW gestohlen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Dienstagnachmittag (09.05.2023) bewarf mutmaßlich ein Unbekannter in der Nürnberger Südstadt eine 14-jährige Jugendliche mit einem schweren Stein und verletzte sie am Kopf. Die Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Jugendliche und ihre Begleiterin liefen gegen 15:30 Uhr die Rampe des U-Bahn-Abgangs ...

mehr