POL-MFR: (567) Handtasche entrissen - Tatverdächtiger festgenommen

Zirndorf (ots) - Am Dienstagvormittag (08.05.2023) ereignete sich in Zirndorf (Lkrs Fürth) ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 6-jährigen Kind. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen 11:15 Uhr befuhr eine 68-jährige Frau mit einem Hyundai die Bahnhofstraße und wollte nach rechts in die Fürther Straße abbiegen. Hierbei kam ihr eine Gruppe Schulkinder entgegen, welche bei Grünlicht die ...

mehr