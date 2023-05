Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (568) 14-Jährige von Stein getroffen und verletzt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Dienstagnachmittag (09.05.2023) bewarf mutmaßlich ein Unbekannter in der Nürnberger Südstadt eine 14-jährige Jugendliche mit einem schweren Stein und verletzte sie am Kopf. Die Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Jugendliche und ihre Begleiterin liefen gegen 15:30 Uhr die Rampe des U-Bahn-Abgangs "Maffeiplatz" hinab. Als die beiden Jugendlichen am unteren Ende der Rampe angekommen waren, wurde die 14-Jährige von einem massiven Stein getroffen. Glücklicherweise verletzte der Stein die Jugendliche nicht lebensgefährlich, dennoch streifte er sie am Kopf. Die Jugendliche erlitt dabei leichtere Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt wurden.

Erste Feststellungen ergaben, dass der Stein mutmaßlich von einem Unbekannten geworfen wurde. Aufgrund der potentiell lebensgefährlichen Handlung hat die Mordkommission der Kriminalpolizei Nürnberg die weiteren Ermittlungen übernommen. Zur Aufklärung der Tat benötigen die Beamten Hinweise aus der Bevölkerung. Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere an Passanten oder Anwohner, welche in der Nähe des Tatortes Personen mit einem größeren Stein oder die Tat an sich beobachtet haben. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 entgegen.

