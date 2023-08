FW-BO: Küchenbrand in Altenbochum

Feuerwehr Bochum

Heute Mittag wurde im Stockyweg in Altenbochum bei einem Küchenbrand eine Frau verletzt. Gegen 12:30 Uhr meldeten Anrufer der Leitstelle der Feuerwehr einen ausgelösten Rauchwarnmelder mit Rauchgeruch in einem Wohnhaus. Feuerwehreinsatzkräfte der Hauptfeuer- und Rettungswache in Werne sowie der Innenstadtwache wurden umgehend zur Einsatzadresse in Altenbochum geschickt. Vor Ort konnte ein ausgedehnter Brand in einer Küche festgestellt werden. Alle Personen hatten das Gebäude bei Eintreffen der Feuerwehr aber schon selbständig verlassen. Die Bewohnerin aus der Brandwohnung wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Bochumer Krankenhaus gebracht. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz nahmen die Brandbekämpfung in der Küche auf, ein weiterer Trupp kontrollierte die anderen Wohnbereiche und sorgte für Belüftung. Nach knapp 20 Minuten konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Nach Belüftung und Aufräumarbeiten war der Einsatz für die 28 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst nach insgesamt einer Stunde beendet. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

