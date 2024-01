Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Jugendlichen geschlagen; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Brände und Rauch

Reutlingen (ots)

Jugendlichen geschlagen (Zeugenaufruf)

Zu einem Vorfall, der sich am Freitagmittag an einer Bushaltestelle in der Straße Unter den Linden ereignet hat, sucht das Polizeirevier Reutlingen noch Zeugen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge soll ein 18-Jähriger kurz vor 14 Uhr dort zwei Minderjährige im Alter von zwölf und 14 Jahren aufgefordert haben, ihm ihre Wertsachen auszuhändigen. Als sich diese weigerten, soll der Beschuldigte dem 14-Jährigen einen Schlag versetzt haben. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Die beiden Geschädigten alarmierten im Anschluss die Polizei. Die eingesetzten Beamten nahmen den 18-Jährigen daraufhin unweit der Bushaltestelle vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeirevier, das er nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte. Er wird bei der Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (rd)

Zwiefalten (RT): Auf eisglatter Fahrbahn überschlagen

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein 23-jähriger PKW-Lenker bei einem Unfall, der sich am Sonntagabend auf der B 312 ereignet hat. Der junge Mann fuhr kurz nach 22 Uhr mit seinem Smart von Pfronstetten in Fahrtrichtung Zwiefalten. Auf der Zwiefalter Steige kam er wohl aufgrund Glätte mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Smart verkantete sich in der Leitplanke, überschlug sich und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Während der 23-Jährige unverletzt blieb, entstanden an seinem Fahrzeug und der Leitplanke mehrere tausend Euro Sachschaden. Der Smart musste abgeschleppt werden. (ah)

Münsingen (RT): Auto mehrfach überschlagen

Ein Fahrfehler dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, den eine 19-Jährige am Sonntagabend auf der L 230 zwischen Magolsheim und Böttingen verursacht hat. Die Fahranfängerin war gegen 20.30 Uhr mit ihrem Ford Focus auf der Landesstraße von Böttingen in Richtung Magolsheim unterwegs, als sie nach der Einmündung der K 6773 die Kontrolle über ihren Wagen verlor und ins Schleudern kam. Nachfolgend kam ihr Ford von der Fahrbahn ab, durchbrach das dortige Gestrüpp und überschlug sich mehrfach, bis er auf dem Dach zum Liegen kam. Die Fahrerin und ihre 17 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt und vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Der Ford, an dem Sachschaden in geschätzter Höhe von 3.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Nürtingen (ES): In Wohnhäuser eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Straße Mösich sind Unbekannte über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 20 Uhr, drangen die Einbrecher über eine Terrassentüre gewaltsam ins Haus ein und durchwühlten anschließend in allen Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. In ein weiteres Wohnhaus am Ortsrand des Stadtteils Hardt sind Unbekannte am Samstag eingebrochen. Zwischen zehn Uhr und 16 Uhr verschafften sich die Kriminellen über eine Tür gewaltsam Zutritt ins Gebäude. Auch hier wurden wieder die Schränke und Schubladen durchwühlt. Was gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Neuhausen (ES): Fußgänger von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 74 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen an der Kreuzung Schurwald- / Schönbuchstraße erlitten. Ein 41-Jähriger war gegen neun Uhr mit seinem Nissan auf der Schönbuchstraße unterwegs und wollte nach links in die Schurwaldstraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 74 Jahre alten Fußgänger, der die Straße überqueren wollte. Der Rettungsdienst brachte den Senior zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. (rd)

Ostfildern (ES): Fahrzeugbrand

Zum Brand eines Ford Transit auf einem Parkplatz an der K1217 sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Montag, kurz vor vier Uhr, ausgerückt. Aus noch unklarer Ursache war das dort abgestellte Fahrzeug in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, löschte die Flammen. Der entstandene Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Wrack kann noch nicht beziffert werden. Aufgrund gefrierenden Löschwassers musste die K1217 anschließend zunächst gesperrt und von der Straßenmeisterei gestreut werden. Gegen 5.45 Uhr konnte die Kreisstraße wieder freigegeben werden. (rd)

Balingen (ZAK): Holzschuppen in Brand geraten

Zum Brand eines Holzschuppens sind die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag in die Mühlstraße im Stadtteil Frommern ausgerückt. Gegen 16.20 Uhr waren die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, weil im Garten eines Wohnhauses ein Schuppen in Brand geraten war. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand der Schuppen bereits im Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen der Wehrleute konnte dieser zwar nicht mehr gerettet, jedoch ein Übergreifen der Flammen auf das nebenan gelegene Wohnhaus verhindert werden, sodass hier nur die Fassade und die Fassade einer angebauten Werkstatt in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 50.000 Euro belaufen. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, die möglicherweise auf unsachgemäß entsorgte Asche als Brandursache hindeuten könnten. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 64 Feuerwehrleuten und der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen im Einsatz. (cw)

Balingen (ZAK): Verkaufsstand aufgebrochen

In einen Verkaufsstand in einer Schule in der Hurdnagelstraße im Stadtteil Dürrwangen ist ein Unbekannter am Samstag eingebrochen. Zwischen 13 Uhr und 20 Uhr begab sich der Kriminelle ins Schulgebäude und verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsstand im Eingangsbereich. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte er dabei auf einen kleineren Wechselgeldbetrag gestoßen sein, den er mitgehen ließ. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. (cw)

Obernheim (ZAK): Rauch aus Wohngebäude

Starke Rauchentwicklung aus einem Wohngebäude hat am Samstagabend zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Hörnlestraße geführt. Gegen 21 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug und 28 Feuerwehrleuten anrückte, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Der Kaminofen hatte zu dem Qualm geführt, ein offenes Feuer war nicht entstanden. Allerdings war die Rauchentwicklung so stark, dass das Haus zumindest über das Wochenende nicht mehr bewohnbar gewesen sein dürfte. Der Hausbewohner, der nicht im Haus war, kam anderweitig unter. Der Rettungsdienst, der mit vier Sanitäter vor Ort war, musste nicht zum Einsatz kommen. Zur Höhe des durch den Rauchgasniederschlag entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Geislingen (ZAK): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 29-Jähriger am Sonntagvormittag in einem Waldstück bei der K7128 zwischen Geislingen und Isingen erlitten. Der Mann wollte gegen elf Uhr mit Hilfe einer Seilwinde an seinem Traktor einen anderen umgestürzten Traktor aufrichten. Dabei geriet sein Fahrzeug ins Rollen und erfasste den 29-Jährigen an den Beinen. Mit schweren Verletzungen wurde er anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Neben dem Rettungsdienst, der mit sieben Einsatzkräften vor Ort war, war aufgrund des abschüssigen Geländes auch die Bergwacht mit zwei Fahrzeugen und sechs Personen alarmiert worden. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell