POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch, Suchmaßnahmen, Zigarettenautomat gesprengt, Streit unter Fahrzeugführern

Reutlingen (RT): Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt derzeit wegen mehrerer Verkehrsdelikte gegen einen 41-Jährigen, nachdem dieser am Freitagmittag alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hat. In der Lammstraße beschädigte der 41-Jährige mit seinem Mercedes Sprinter gegen 14.45 Uhr beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw Kia Sportage. Hierbei wurden am Transporter des 41-jährigen Unfallverursachers zwei Kunststoffseitenleisten abgerissen und blieben an der Unfallstelle liegen. Der 41-Jährige flüchtete anschließend, ohne sich um den durch ihn verursachten Sachschaden zu kümmern. Anhand der vor Ort festgestellten Fahrzeugteile konnten Beamte des Polizeireviers Reutlingen bei der Unfallaufnahme zeitnah die Fahrzeugmarke des Verursacherfahrzeugs identifizieren. Im Rahmen der anschließenden Fahndung nach dem Unfallverursacher konnte dessen beschädigter Transporter etwa 300 Meter entfernt geparkt festgestellt werden. Bei der anschließend durchgeführten Überprüfung des 41-jährigen Fahrzeugverantwortlichen konnte durch die Streifenbesatzung zunächst deutlicher Alkoholgeruch und im Weiteren ein Atemalkoholwert von beinahe drei Promille festgestellt werden. Nachdem sich der 41-Jährige daraufhin einer Blutprobe unterziehen musste, wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Diesen hätte er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft aufgrund eines zurückliegenden Verkehrsdelikts bereits seit einigen Monaten abgeben müssen. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf etwa 3.500 Euro.

Bad Urach (RT): Verkehrsunfall auf schneebedeckter Straße

Drei teils erheblich beschädigte Fahrzeuge sind die Folge eines Verkehrsunfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Straße Beim Tiergarten. Der 18-jährige Fahrer eines Peugeot befuhr kurz nach Mitternacht die schneebedeckte Straße Am Tiergarten in Fahrtrichtung Busbahnhof. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 18-Jährige die Kontrolle über seinen Peugeot und prallte beinahe ungebremst in einen ordnungsgemäß geparkten VW Polo, wodurch der hinter dem VW geparkte Renault Twingo ebenfalls beschädigt wurde. Sowohl der 18-jährige Fahrer als auch sein 20-jähriger Beifahrer blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Deren Peugeot war aufgrund der erheblichen Unfallschäden nicht mehr fahrbereit. Beim derzeitigen Sachstand wird der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Münsingen (RT): Einbruch in Einfamilienhaus

Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen bislang noch unbekannten Täter wegen eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus im Münsinger Stadtteil Dottingen. Die Hauseigentümerin hatte ihr Haus in der Straße Katzensteig nachmittags verlassen. Bei ihrer Rückkehr gegen 20.15 Uhr stellte sie dann Einbruchsspuren fest. Der Täter war offensichtlich durch Aufhebeln einer Tür ins Gebäude gelangt und hatte hier diverse Türen und Schubladen geöffnet. Anschließend verließ der Einbrecher das Haus in bislang unbekannte Richtung. Das durch den Täter beim Einbruch erlangte Diebesgut kann aktuell noch nicht genau beziffert werden. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminalpolizei.

Münsingen (RT): Suchmaßnahmen von Polizei und Rettungsdienst

Einen erfolgreichen Abschluss umfangreicher Suchmaßnahmen kann das Polizeirevier Münsingen am Samstagmorgen vermelden. Zuvor waren mit Unterstützung des Rettungsdienstes über Stunden hinweg mehrere Freiflächen und Waldstücke erfolglos abgesucht worden. Am Freitagabend hatte eine Anwohnerin gegen 22 Uhr Hilfeschreie einer Frau gemeldet, die augenscheinlich aus dem Bereich Altes Lager / Hahnensteig bzw. Freiflächen in Richtung Böttingen kamen. Gegen 23 Uhr konnte eine Streifenbesatzung im Rahmen der Suchmaßnahmen westlich von Böttingen ein paar Damenhausschuhe mit Blutantragungen feststellen. Da sich nun der Verdacht einer möglicherweise verletzten Person in hilfloser Lage erhärtete, wurde der Rettungsdienst zur Unterstützung angefordert. Von deren Seite wurden sowohl Flächenspürhunde als auch Mantrailer eingesetzt. Trotz eisiger Temperaturen wurden die Suchmaßnahmen bis in die frühen Morgenstunden fortgesetzt und erst gegen 5 Uhr erfolglos eingestellt. Im Rahmen der parallel eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass es sich bei der bis dato unbekannten Frau um eine 24-Jährige Münsingerin handeln könnte. Diese konnte schließlich am Samstagmorgen in Böttingen bei einer Bekannten angetroffen werden und wies eine blutende Verletzung am Fuß auf. Die Verletzung hatte sie sich selbst am Vorabend versehentlich zugefügt, die Schuhe konnten ihr zweifelsfrei zugeordnet werden. Strafbare Handlungen konnten letztlich ausgeschlossen werden. Seitens des Rettungsdienstes waren 43 Einsatzkräfte und 16 Hunde für die Suchmaßnahmen eingesetzt.

Trochtelfingen (RT): Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Am Freitag gegen 22.30 Uhr ist es auf der K 6736 / Talweg zwischen Trochtelfingen und Steinhilben zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Der 27-jährige Fahrer eines Pkw Mazda 3 fuhr von Steinhilben in Richtung Trochtelfingen, kam nach ersten Erkenntnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und geriet hierbei auf die Gegenfahrspur. In der Folge kollidierte er im Bereich der Einmündung zur Erddeponie frontal versetzt mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw Daimler-Benz A-Klasse, welcher von einer 28-Jährigen gefahren wurde. Diese und ihre 60 -jährige Beifahrerin wurden mittelschwer verletzt und wurden zur weiteren Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 27-jährige Mazdafahrer wurde ebenfalls vorsorglich in eine Klinik gebracht, erlitt nach derzeitigem Stand jedoch keine Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, welcher insgesamt auf etwa 45.000 Euro geschätzt wird. Die K 6736 war zur Unfallaufnahme, anschließend erforderlichen Bergung der Fahrzeuge sowie zur Reinigung der Fahrbahn bis gegen 1.30 Uhr zwischen Trochtelfingen und dem Kreisverkehr zur K 6738 voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Straßenmeisterei Münsingen war auch die Feuerwehr aus Trochtelfingen mit zwei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort.

Frickenhausen (ES): Zigarettenautomat gesprengt (Zeugenaufruf)

Am Samstag gegen 1.40 Uhr ist durch bislang unbekannte Täter ein an der Beurener Straße in Linsenhofen frei aufgestellter Zigarettenautomal gesprengt worden. Durch die Wucht der Explosion, welche nach ersten Erkenntnissen mittels Selbstlaborat oder einem sogenannten Polenböller verursacht wurde, ist der Automat völlig zerstört worden. Zeugen konnten zwei männliche Personen beobachten, welche unmittelbar nach der Tat noch Zigaretten und Bargeld vom Boden aufhoben und dann in Richtung Neuffener Straße flüchteten. Beide Personen waren etwa 170 cm groß, hatten eine normale Statur und trugen jeweils dunkle Wollmützen. Ein Täter soll mit einer schwarzen und der Zweite mit einer grauen Jacke bekleidet gewesen sein. Das Polizeirevier Nürtingen bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07022/9224-0.

Tübingen (TÜ): Handfeste Streitigkeiten unter Autofahrern (Zeugenaufruf)

Insgesamt drei Verkehrsteilnehmer aus zwei Fahrzeugen sind am Freitagmorgen im Tübinger Berufsverkehr erheblich aneinandergeraten. Zu den Hintergründen machen die Beteiligten derzeit unterschiedliche Angaben. Augenscheinlich kam es gegen 8 Uhr zwischen dem 51-jährigen Fahrer eines schwarzen VW Touran und der 50-jährigen Fahrerin eines silbernen Fiat Punto zu Unstimmigkeiten auf der B 27 in Fahrtrichtung Tübingen. Hier sei es zu einem Überholmanöver durch den Fahrer des VW Touran sowie zu mehreren Beleidigungen durch Zeigen des Mittelfingers gekommen. Zudem soll der Fahrer des VW Touran die 50-jährige Fiat-Fahrerin nach dem Überholen mehrfach ausgebremst haben. Ihren Höhepunkt fanden die Streitigkeiten im Kreuzungsbereich Steinlachwasen / Dußlinger Weg / Unter dem Holz, als der Fahrer des VW Touran verkehrsbedingt anhalten musste. Hier sei der 26-jährige Beifahrer der Fiat-Fahrerin ausgestiegen und habe den 51-jährigen Fahrer des VW Touran an der Jacke gepackt, beleidigt und mehrmals gegen dessen Pkw gestoßen. Als Resultat der Auseinandersetzung mitten auf der Kreuzung kam es auf der Straße Steinlachwasen vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer soll den 26-Jährigen letztlich von dem Fahrer des VW Touran weggezogen haben, woraufhin alle Beteiligten in unterschiedliche Richtungen davonfuhren. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden.

Rangendingen (ZAK): Vorfahrtsverletzung fordert zwei Leichtverletzte

Am Freitag kurz nach 10 Uhr ist es auf der L 391 Hirrlinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen davongetragen haben. Der 83-jährige Fahrer eines Pkw Ford wollte vom Mühlesträßle die L 391 überqueren und übersah hierbei einen vorfahrtberechtigten Pkw Audi, dessen 33-jährige Fahrerin von Rangendingen kommend in Richtung Hirrlingen fuhr. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

