Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle und Einbrüche, Zeugenaufruf zu Raub

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Freitagmittag in Bad Urach leicht verletzt worden. Eine 54-Jährige war kurz vor 13.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der B 28 in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit im stockenden Verkehr vor der Kurklinik auf den Wagen eines 45-Jährigen auffuhr. Der Mann sowie sein 47 Jahre alter Beifahrer zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu und mussten mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 15.000 Euro entstanden. (ms)

Filderstadt (ES): Pannen-Lkw touchiert

Unachtsamkeit könnte den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge möglicherweise die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, den ein 31-Jähriger am Freitagvormittag auf der B 27 verursacht hat. Der Mann war gegen 10.30 Uhr mit seinem Mercedes Vito auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Nach der Abzweigung zur B 312 schrammte er mit seinem Mercedes an der kompletten linken Seite eines Sattelzugs entlang, der dort wegen eines technischen Defekts auf dem Standstreifen liegengeblieben und ordnungsgemäß abgesichert war. Während der 47 Jahre alte Sattelzugfahrer unverletzt blieb, wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Lkw konnte nach Behebung des vorangegangenen technischen Defekts wieder weiterfahren. Der entstandene Sachschaden am Sattelzug wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Der Mercedes, an dem ein Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbrüche in Echterdingen

In Echterdingen ist es von Donnerstag auf Freitag zu zwei Einbrüchen gekommen. In der Zeit zwischen 20.15 Uhr und 9.25 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einer Jugendeinrichtung in der Goldäckerstraße und entwendete ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Spielkarten. Im Zeitraum zwischen 0.30 Uhr und zehn Uhr geriet ein Lokal in der Leinfelder Straße ins Visier eines Kriminellen. Dieser hebelte eine Tür des Gebäudes auf und nahm im Inneren etwas Bargeld an sich. Damit flüchtete er unerkannt. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt. (mr)

Ostfildern-Nellingen (ES): Geschlagen und Geld entwendet (Zeugenaufruf)

Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen sucht Zeugen zu einem nachträglich zur Anzeige gebrachten Raubdelikt, dass sich nach derzeitigem Kenntnisstand am Dienstagnachmittag im Bereich der Endhaltestelle der Straßenbahn in der Ludwig-Jahn-Straße ereignet hat. In der Zeit zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr soll dort ein 17-Jähriger aus einer Personengruppe heraus zunächst zu Boden geschlagen worden sein. Anschließend sollen mehrere Personen auf den Jugendlichen eingetreten haben. Nachdem die Gruppe von dem 17-Jährigen abgelassen hatte, stellte dieser fest, dass aus seiner Geldbörse Bargeld entwendet worden war. Der Jugendliche musste seine erlittenen Verletzungen später ärztlich behandeln lassen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0711/3990-330 entgegengenommen. Insbesondere die noch unbekannte Passantin, die dem Verletzten nach dem Angriff geholfen hatte, wird gebeten, sich zu melden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell