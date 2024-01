Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Einfamilienhaus

Reutlingen (ots)

Auffahrunfall auf B28

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B28 entstanden. Ein 45-Jähriger war gegen 8.20 Uhr mit einem Opel Insignia auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Sondelfingen fuhr er vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden VW Touran einer 48-Jährigen auf. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Beide Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden. Hierzu musste die B28 in Richtung Reutlingen zwischen 9.10 Uhr und 9.20 Uhr kurzzeitig gesperrt werden. (rd)

St. Johann (RT): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in Würtingen ist am Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen 17.15 Uhr und 19 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus im Reithausweg. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte er dort Bargeld entwendet haben. Das Polizeirevier Münsingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

St. Johann (RT): Mit Baum kollidiert

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der 30-Jährige war mit seinem BMW gegen 18.50 Uhr auf der K 6711 von Ohnastetten herkommend in Richtung Würtingen unterwegs. Als er vor sich eine abgesicherte Unfallstelle erkannte, bremste er sein Fahrzeug ab, worauf dieses auf der eisglatten Fahrbahn in den rechten Grünstreifen geriet und in der Folge mit einem Baum zusammenstieß. Der 30-Jährige erlitt augenscheinlich leichte Verletzungen. Am BMW dürfte sich der Blechschaden auf schätzungsweise 15.000 Euro belaufen. Vor dem Unfall des 30-Jährigen war auf der Kreisstraße ein Räumfahrzeug ebenfalls aufgrund der Eisglätte rückwärts leicht gegen einen nachfolgenden VW gerutscht. Verletzt wurde hierbei niemand. Auch der Sachschaden war mit circa 1.000 Euro überschaubar geblieben. (mr)

Esslingen (ES): Radfahrer zu Fall gebracht

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag erlitten. Gegen 16.10 Uhr bog ein 52 Jahre alter Mann mit einem BMW von der Blumenstraße aus nach links in die Neckarstraße ab. Dabei touchierte er mit seinem Wagen einen entgegenkommenden, 77-jährigen Radfahrer, der die Neckarstraße geradeaus überqueren wollte. Der Senior kam dadurch zu Fall und verletzte sich. Mit dem Rettungswagen wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Dettingen (ES): Fußgänger angefahren

Ein Fußgänger ist am Donnerstagabend von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die 36 Jahre alte Lenkerin eines Skoda bog gegen 18.15 Uhr von einem Supermarktparkplatz aus nach rechts auf die Kirchheimer Straße ein und erfasste dabei einen 22-Jährigen am Fuß, der noch auf dem Gehweg wartend die Kirchheimer Straße in Richtung Hanfstraße überqueren wollte. Der Rettungsdienst brachte den 22-Jährigen in eine Klinik. (mr)

Ostfildern (ES): Fußgängerin von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 75 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Ruit erlitten. Ein 92-Jähriger war kurz vor zwölf Uhr mit seinem Pkw von der Kronenstraße herkommend über den abgesenkten Bordstein auf die Stuttgarter Straße gefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 75-Jährigen, die die Stuttgarter Straße aus Richtung der Kemnater Straße überquerte. Die Fußgängerin stürzte anschließend zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am Pkw beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rd)

Filderstadt (ES): Betrunken über Verkehrsinsel gefahren

Ihren Führerschein musste eine betrunkene Pkw-Lenkerin nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend abgeben. Die 45-Jährige war gegen 21.40 Uhr mit einem Volvo auf der Plattenhardter Hofwiesenstraße in Richtung Bonlanden unterwegs. Hierbei kam sie von ihrem Fahrstreifen ab, überfuhr auf Höhe der Mörikestraße eine Verkehrsinsel und beschädigte zwei darauf stehende Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr mit ihrem erheblich beschädigten Wagen weiter. Ein aufmerksamer Zeuge sah dies und verständigte die Polizei. In der Raiffeisenstraße in Bonlanden konnten die Beamten das Fahrzeug mit der Fahrerin kurz darauf antreffen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie eine starke Alkoholfahne bei der 45-Jährigen fest. Einen Alkoholtest lehnte die Frau ab, dafür beleidigte sie die Polizisten. Nach der fälligen Blutentnahme musste sie ihre Fahrerlaubnis aushändigen. Der Schaden an dem Volvo wird auf 15.000 Euro geschätzt. Auf der Verkehrsinsel war ein Schaden in Höhe von zirka 1.500 Euro entstanden. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und Beleidigung eingeleitet. (ms)

Tübingen (TÜ): Zu dicht aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand dürften den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagmittag auf der B 28 im Bereich der Ausfahrt Tübingen-Bühl ereignet hat. Eine 35-Jährige befuhr mit ihrem Ford Fiesta kurz vor zwölf Uhr die Bundesstraße in Richtung Rottenburg. Zu spät bemerkte sie, dass ein vorausfahrender 52-Jähriger mit seinem Ford Mondeo verkehrsbedingt abbremsen musste. Sie reagierte zu spät und weil sie zudem zu dicht aufgefahren war, krachte sie mit ihrem Fiesta ins Heck des Mondeo. Verletzt wurde niemand. Der Fiesta war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. (cw)

Mössingen (TÜ): Unfall beim Abbiegen

Zu einer Kollision im Begegnungsverkehr ist es am Donnerstagmittag in Öschingen gekommen. Gegen 12.10 Uhr war dort ein 59 Jahre alter Mann mit einem Subaru auf der Ortsdurchfahrt (Reutlinger Straße) in Richtung Gönningen unterwegs und wollte nach der Ortstafel nach links auf eine Zufahrtsstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Seat einer 30-Jährigen. Diese wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den Autos dürfte jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro entstanden sein. Sie mussten abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Balingen (ZAK): Ins Heck gekracht

Auf etwa 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Albrechtstraße entstanden ist. Eine 23-Jährige war gegen 18.10 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Albrechtstraße in Richtung Schmiden unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass ein vorausfahrender 74-Jähriger mit seinem Mercedes abbremste, um in eine Einfahrt einzubiegen. Sie reagierte zu spät und fuhr auf den Vorausfahrenden auf, wobei ihr Wagen nach rechts über den Bordstein abgewiesen wurde. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Mercedes der Unfallverursacherin nach der Kollision so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. (cw)

