Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Reutlingen bei der Bildungsmesse Neckar-Alb "binea" in Reutlingen

Reutlingen (ots)

Auf der Bildungsmesse Neckar-Alb "binea", die nun bereits zum 18ten Mal stattfindet, können sich Interessierte über die vielfältigen Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Studienmöglichkeiten in der Region informieren. Auch die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Reutlingen werden wieder gemeinsam mit Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern vor Ort sein, um alle Fragen rund um den Polizeiberuf zu beantworten, denn die Polizei Baden-Württemberg bietet als moderner und zukunftsorientierter Arbeitgeber attraktive Konditionen für interessierte junge Menschen.

Die binea findet dieses Jahr am Freitag, den 26., und Samstag, den 27. Januar, in der Stadthalle Reutlingen statt. Unsere Einstellungsberater sind am Freitag zwischen 9.00 und 17.00 Uhr und am Samstag zwischen 9.00 und 16.00 Uhr im Foyer im 1. OG an Stand Nummer 1.04.

Auch abseits der Bildungsmesse stehen die Einstellungsberater gerne jederzeit für Fragen zur Verfügung. Sie sind telefonisch oder per Mail an reutlingen.berufsinfo@polizei.bwl.de erreichbar. Die Erreichbarkeiten der für den eigenen Wohnort zuständigen Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen und alle Informationen zum Polizeiberuf generell erfahren Interessierte unter www.polizei-der-beruf.de.

Direkt bewerben geht bei der Polizei Baden-Württemberg dank dem Online-Bewerbungsportal auf https://www.karriere-polizei-bw.de/ ganz einfach. (ah)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell