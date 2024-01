Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schreibwarenladen überfallen; Verkehrsunfälle; Einbruch in Firma; Pkw gestohlen; Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen

Reutlingen (ots)

Schreibwarenladen überfallen (Zeugenaufruf)

Ein Schreibwarenladen in der Alteburgstraße ist am Donnerstagnachmittag überfallen worden. Gegen 15 Uhr betrat ein bislang unbekannter, maskierter Täter den Laden, bedrohte die Kassiererin mit einem Messer und zwang sie zum Öffnen der Kasse. Daraus griff er sich mehrere Geldscheine und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Innenstadt / Ringelbachgebiet. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen führte bislang nicht zur Ergreifung des Gesuchten.

Der Täter wird als 170 Zentimeter groß und schlank bis dünn beschrieben. Er war schwarz gekleidet und mit einem Messer bewaffnet. Zudem trug er eine schwarze Bauchtasche und eine schwarze Maske. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07121/942-3333 nach Zeugen, die den Kriminellen vor oder nach der Tat gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können. (cw)

Metzingen (RT): Radler leicht verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt wurde ein Junge bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag auf der Neugreuthstraße ereignet hat. Der 13-Jährige war gegen 12.30 Uhr mit seinem Moutainbike auf der Neugreuthstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als er den Fußgängerüberweg an der Abfahrt von der Nordtangente verkehrswidrig ohne abzusteigen und ohne auf den Verkehr zu achten auf seinem Fahrrad überquerte, kam es zur Kollision mit dem Dacia einer 55-Jährigen, die keinerlei Chancen hatte, rechtzeitig zu reagieren. Ein Rettungswagen brachte das Kind nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 1.700 Euro geschätzt. (cw)

Metzingen (RT): In Geschäftsräume eingebrochen

In der Nacht zum Donnerstag ist ein bislang unbekannter Täter in mehrere Geschäftsräume in einem Gebäude in der Metzinger Eisenbahnstraße eingebrochen. Auf bislang ungeklärte Weise gelangte der Einbrecher in der Zeit von 19.30 Uhr bis sieben Uhr ins Innere. Beim Durchwühlen der Räumlichkeiten fand der Unbekannte einen kleineren Schranktresor, den er mitgehen ließ. Über weiteres Diebesgut liegen bislang noch keine Angaben vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. (ms)

Neuhausen (ES): Vorfahrt missachtet

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen erlitten. Ein 43-Jähriger war kurz nach neun Uhr mit einem Mercedes-Benz Sprinter von der L 1204 von Plieningen herkommend nach rechts auf die L 1209 in Richtung Neuhausen abgebogen. Unmittelbar nach der Kreuzung fuhr ein 20 Jahre alter BMW-Lenker von einem Weg herkommend kurz vor der Unterführung der neuen ICE-Trasse auf die Landstraße ein und nahm dem Transporterfahrer die Vorfahrt. Der Sprinter prallte daraufhin frontal gegen die linke Seite des 2er BMW. Der 20-Jährige musste nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Es wurde abgeschleppt. Der Schaden wird auf 9.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die L 1209 bis zehn Uhr voll gesperrt werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit 27 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen ausgerückt. (ms)

Ostfildern (ES): Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

In Scharnhausen ist am Mittwochabend ein Auto entwendet worden. Zwischen 18.30 Uhr und 21 Uhr entwendete ein Unbekannter einen auf einem Stellplatz in der Gartenstraße geparkten und verschlossenen, grauen Jeep Wrangler Unlimited. An dem Fahrzeug waren zur Tatzeit die Kennzeichen ES-V 2001 angebracht. Zeugen, die das Fahrzeug gesehen haben oder Hinweise zu dessen Verbleib geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. Telefon 0711/7091-3. (rd)

Tübingen (TÜ): Luft aus Autoreifen gelassen (Zeugen und Geschädigte gesucht)

Wegen des Verdachts der politisch motivieren Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen oder mehrere unbekannte Verdächtige, die zwischen Dienstag, 16.01.2024, und Mittwoch, 17.01.2024 in Tübingen an mehreren Fahrzeugen die Luft aus jeweils einem Reifen gelassen haben. Derzeit sind sechs Fälle aktenkundig. Vier der betroffenen Fahrzeuge waren im Bereich des Österbergs in der Doblerstraße, der Hauffstraße und der Stauffenbergstraße abgestellt, zwei Pkw waren in der Burgsteige in der Innenstadt geparkt. Teilweise wurde der fehlende Luftdruck erst nach Beginn der Fahrt entdeckt. Der gegebenenfalls entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Bekennerschreiben einer einschlägig bekannten Gruppierung von Klimaaktivisten, die teilweise an den Fahrzeugen aufgefunden wurden und in denen unter anderem der erhöhte Schadstoffausstoß von SUV thematisiert wird, legen eine politische Motivation nahe. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch mehr Fahrzeuge angegangen wurden und einige Fälle noch nicht entdeckt oder nicht gemeldet wurden. Daher sucht die Polizei neben Zeugen auch weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich unter 07071/972-8660 zu melden. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell