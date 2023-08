Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Bergfelden) Brandmeldeanlage bei Schweißarbeiten ausgelöst

Sulz am Neckar, Bergfelden (ots)

Schweißarbeiten bei einer Firma in der Stützenstraße haben am frühen Donnerstagmorgen, kurz vor 02 Uhr, eine Brandmeldeanlage ausgelöst und so einen Feuerwehreinsatz verursacht. Während diversen Schweißarbeiten durch Mitarbeiter stieg in einem Gebäude der Firma Schweißgas auf und löste so die dort installierte Brandmeldeanlage aus. Daraufhin fuhr die Feuerwehr Sulz mit drei Einsatzfahrzeugen und 14 Wehrkräften zu dem gemeldeten Brand, musste jedoch nicht tätig werden.

