Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Blauen VW Golf auf der Josef-Schüttler-Straße beschädigt (22./23.08.2023)

Singen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in der Josef-Schüttler-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen. Ein unbekannter Täter schlug im Laufe der Nacht die hintere, rechte Seitenscheibe des bei einer Autowerkstatt abgestellten blauen VW Golf ein und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

