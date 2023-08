Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto überschlägt sich

Fahrer verletzt (24.08.2023)

Furtwangen (ots)

Nicht unerhebliche Verletzungen zugezogen hat sich ein Autofahrer bei einem Unfall am frühen Donnerstagmorgen kurz nach Mitternacht auf der Landesstraße 173 zwischen Vöhrenbach und Furtwangen. Ein 37-jähriger VW Caddy-Fahrer kam auf der Fahrt in Richtung Furtwangen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hoch und stürzte anschließend über eine etwa 2,50 Meter hohe Mauer wieder zurück auf die Straße. Dabei überschlug sich das Auto und blieb seitlich auf der Straße liegen. Der Fahrer verletzte sich dabei. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

