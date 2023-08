Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A81, Lkr. Konstanz) Unfall auf der A81 zwischen der AS Singen und dem AK Hegau - Polizei sucht Zeugen (23.08.2023)

Singen, A81 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Mittwochmorgen auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Singen und dem Autobahnkreuz Hegau ereignet hat. Ein 55-jähriger Lastwagenfahrer und ein 37-jähriger Audi-Fahrer waren gegen 09.40 Uhr auf der A81 von der AS Singen in Richtung des AK Hegau unterwegs. Dabei kam es zu einem Unfall beim Fahrstreifenwechsel des Lasters von der rechten auf die linke Fahrspur, bei dem an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro entstand. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet die Verkehrspolizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Tel. 07733 9960-0, zu melden.

