POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Gewerbsmäßige Ladendiebe in Haft (22.08.2023)

Konstanz (ots) - Einen vierstelligen Betrag hat ein junger Mann in Folge eines falschen Wohnungsinserats an einen Betrüger bezahlt. Der 28-Jährige entdeckte bei einer online Plattform eine Wohnungsanzeige für eine Zweizimmerwohnung in der Konstanzer Altstadt für eine Miete in Höhe von rund 600 Euro. Von diesem ...

