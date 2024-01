Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand; Einbruch; Verkehrsunfälle

Bad Urach (RT): Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Mittwochmorgen in der Münsinger Straße gekommen. Die Rettungs- und Einsatzkräfte rückten gegen 8.45 Uhr aus, nachdem der Mercedes eines 62-Jährigen wohl aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen hatte. Der Mann erlitt dabei augenscheinlich leichte Verletzungen, weshalb er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Trotz des Eingreifens der Feuerwehr, die den Wagen rasch ablöschen konnte, dürfte sich der Sachschaden auf schätzungsweise 40.000 Euro belaufen. (mr)

Bad Urach (RT): In Schule eingebrochen

In eine Schule in der Immanuel-Kant-Straße ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 23.20 Uhr und 6.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Darin beschädigte er mehrere Türen und gelangte so ins Sekretariat und das Lehrerzimmer. Dort brach der Einbrecher mehrere Schränke auf und durchwühlte sie. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Jedoch entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Neckartailfingen (ES): Mit Gegenverkehr kollidiert

Fünf Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der K1229 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 58-Jährige war gegen 8.45 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Kreisstraße von Neckartailfingen in Richtung Raidwangen unterwegs. In einer scharfen Linkskurve geriet sie auf der rutschigen Fahrbahn mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte der Ford mit dem entgegenkommenden Hyundai Veracruz eines 66-Jährigen. Sowohl die beiden Fahrer als auch drei weitere Mitfahrer im Hyundai wurden dabei verletzt. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge mussten mit einem Gesamtschaden von rund 20.000 Euro abgeschleppt werden. Gegen elf Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. (rd)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 28 Jahre alte Radlerin bei einem Sturz am Mittwochvormittag in der Sindelfinger Straße erlitten. Die Frau war kurz nach neun Uhr mit ihrem Rad samt Anhänger auf der Straße unterwegs. Als sie aufgrund eines ausparkenden Fahrzeugs bremste, geriet sie auf der glatten Straße mit ihrem Rad ins Rutschen und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen war es nicht gekommen. (rd)

Balingen (ZAK): Auffahrunfall

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der B 463 auf Höhe Weilstetten ereignet hat. Ein 34-Jähriger war gegen 7.30 Uhr mit seinem Mercedes Vito auf der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs, als eine vorausfahrende 30-Jährige mit ihrem Nissan Quashqai aufgrund eines anderen, vorangegangenen Auffahrunfalls mit geringfügigem Sachschaden bremsen musste. Als der 34-Jährige ebenfalls bremste, kam er mit seinem Mercedes auf der teilweise vereisten Fahrbahn ins Rutschen und krachte ins Heck des Nissan. Während der Mercedes-Fahrer unverletzt blieb, wurde die Nissan-Fahrerin nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung ins Krankenhaus. Ihr Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (cw)

