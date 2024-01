Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Erfolgreiche Vermisstensuche

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Vermisster wohlbehalten aufgefunden

Wohlbehalten konnte ein 61-Jähriger aufgefunden werden, nach dem die Polizei mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber seit Montagabend gesucht hat. Der Mann hatte gegen 14 Uhr ein Nürtinger Pflegeheim verlassen. Nachdem er bis 23.30 Uhr nicht mehr zurückgekehrt war, wurde die Polizei vom Personal alarmiert. Da auch aufgrund der Witterung von einer hilflosen Lage des Mannes ausgegangen werden musste, wurden noch in der Nacht umfangreiche Suchmaßnahmen, auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers eingeleitet, die nach einem zunächst ergebnislosen Verlauf am Dienstagmorgen wieder aufgenommen wurden. Nach einem Hinweis konnte der Mann am Dienstagmittag in der Innenstadt wohlbehalten angetroffen werden. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell