POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Polizeieinsatz

Mit Gegenverkehr kollidiert

Zu einer zeitweisen Vollsperrung des Scheibengipfeltunnels und entsprechenden Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten am Dienstagmorgen geführt. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war kurz nach acht Uhr ein 44 Jahre alter Mann mit einem Transporter mit Anhänger auf der B 312 von Metzingen herkommend in Richtung Pfullingen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er mit seinem Gespann zwischen dem Efeu-Knoten und der Einfahrt des Scheibengipfeltunnels zu weit nach links, worauf sich die Außenspiegel des Transporters und eines entgegenkommenden Ford Transit streiften. In der Folge geriet das Gespann ins Schlingern. Danach kollidierte das Zugfahrzeug mit einem ebenfalls entgegenkommenden VW Polo einer 26-Jährigen. Der VW stieß dadurch noch mit den Leitplanken zusammen. Beim Unfall wurden der 44-Jährige, die VW-Lenkerin sowie eine im Polo mitfahrende 28-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Der Transporter sowie der VW, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, mussten abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. Im Zuge der Unfallaufnahme war eine zeitweise Vollsperrung des Scheibengipfeltunnels zwischen 9.20 Uhr und 11.10 Uhr erforderlich. (mr)

Pliezhausen (RT): Mit Fahrzeug überschlagen

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an einem Pkw entstanden. Kurz vor 8.30 Uhr war eine 27-Jährige mit einem Citroen auf einem geteerten Feldweg zwischen Dörnach und Pliezhausen unterwegs. Auf schneebedeckter Fahrbahn verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und rutschte in den Straßengraben. Dort überschlug sich ihr Pkw an der Böschung und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau begab sich im Anschluss selbstständig zur Untersuchung in eine Klinik. Ihr Auto musste geborgen und abgeschleppt werden. (ms)

Esslingen (ES): Durch Böller schwer verletzt - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 13.01.2024/11.05 Uhr

Der 13 Jahre alte Schüler, der - wie bereits berichtet - am vergangenen Freitag bei der Explosion eines illegalen Silvesterböllers schwer verletzt worden war, hatte die sogenannte Kugelbombe selbst gezündet. Umfangreiche Ermittlungen des Polizeipostens Oberesslingen ergaben zwischenzeitlich zweifelsfrei, dass die ersten Angaben des strafunmündigen Kindes und seiner Freunde, wonach andere Personen den Böller auf den Spielplatz einer Schule in der Banatstraße in Oberesslingen geworfen haben sollen, nicht der Wahrheit entsprachen. Die Ermittlungen zur Herkunft des unerlaubten Silvesterböllers dauern an. (ms)

Kirchheim (ES): Brand in Gaststätte

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagvormittag im Küchenbereich, bei den dortigen Kühlräumen einer Kirchheimer Gaststätte ein Brand ausgebrochen. Gegen 9.20 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Feuerwehr und der Polizei ein, dass Rauch aus dem Gebäude in der Alleenstraße dringen würde. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf obere Stockwerke des Hauses verhindert werden. Die Räumlichkeiten wurden lediglich durch die starke Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Sie sind weiterhin bewohnbar. Der Schaden dürfte einer ersten Schätzung nach bei zirka 300.000 Euro liegen. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr mit zehn Fahrzeugen und 47 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst rückte mit drei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften aus. Während des Einsatzes musste die Alleenstraße bis 14.15 Uhr im Bereich des Brandorts zwischen der Gaisgasse und der Hindenburgstraße voll gesperrt werden. Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Weilheim (ES): Rauch aus Pelletheizung

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Dienstagmittag, gegen 12.15 Uhr, in die Theresienstraße ausgerückt. Dort war den ersten Erkenntnissen zufolge beim Befüllen eines Pellet-Speichers heiße Asche aus der Heizung in den Speicher gelangt, was zu einer entsprechenden Rauchentwicklung führte. Durch die Feuerwehr wurde der Speicher ausgebaut. Verletzt wurde niemand. Auch ein Gebäudeschaden war nicht entstanden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen erlitten. Die 24-Jährige war gegen 7.20 Uhr mit einem Renault Twingo auf der L 1361 von Nagold herkommend in Richtung Rottenburg unterwegs. Etwa 800 Meter nach der Abfahrt Baisingen kam die junge Frau vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die glatten Straßenverhältnisse mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab. Der Pkw stieß im Anschluss gegen einen angrenzenden Erdwall und überschlug sich mehrfach. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde die Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ihr Fahrzeug musste geborgen und abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit 15 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Mössingen (TÜ): Polizeieinsatz in Belsen

Wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung ermittelt die Polizei seit Dienstag gegen einen 29 Jahre alten Mann. Dieser war am Vormittag im Rahmen der anstehenden Zwangsräumung seiner Wohnung von einem Gerichtsvollzieher mit der Unterstützung von Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift in Belsen aufgesucht worden. Als sich der Beschuldigte daraufhin mit einem Messer sowie Pfefferspray bewaffnete und diese auch auf mehrfache Aufforderung der Einsatzkräfte nicht ablegte, wurden unter anderem Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz alarmiert. Gegen 14 Uhr konnte der 29-Jährige in seiner Wohnung schließlich unverletzt in Gewahrsam genommen werden. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in eine Fachklinik. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (rd)

Meßstetten (ZAK): Gegen Baum geprallt

Leichte Verletzungen hat ersten Erkenntnissen nach ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der K 7143 erlitten. Der 40-Jährige befuhr gegen 13.40 Uhr mit einem Kia die Kreisstraße von Meßstetten herkommend in Richtung Hossingen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die feuchte Fahrbahn und schlechter Winterbereifung kam er von der Straße ab. Sein Pkw überquerte den dortigen Radweg und prallte im Anschluss gegen einen Baum. Der Mann musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. An dem Fahrzeug war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro entstanden. Der Kia musste abgeschleppt werden. (ms)

