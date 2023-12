LPI-NDH: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Körner (ots) - Eine Zeugin meldete sich in der Nacht zu Dienstag, gegen 02.45 Uhr, und meldete, dass sich eine Person an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte. Die wenig später eintreffenden Beamten stellten fest, dass Unbekannte den Zigarettenautomaten in der Dammstraße gewaltsam geöffnet und mit einer bislang unbekannten Menge an Zigaretten geflüchtet sind. An dem Automaten entstand ein Sachschaden von etwa ...

mehr