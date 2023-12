Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat im Visier von Dieben

Körner (ots)

Eine Zeugin meldete sich in der Nacht zu Dienstag, gegen 02.45 Uhr, und meldete, dass sich eine Person an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte. Die wenig später eintreffenden Beamten stellten fest, dass Unbekannte den Zigarettenautomaten in der Dammstraße gewaltsam geöffnet und mit einer bislang unbekannten Menge an Zigaretten geflüchtet sind. An dem Automaten entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Wer hat etwas bemerkt und kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen. Aktenzeichen: 0323410

