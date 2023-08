Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Täterfestnahme nach Einbruch in Schule

Karlsruhe (ots)

Ein Tatverdächtiger im Alter von 44 Jahren wurde am frühen Freitagmorgen nach einem Einbruch in einer Schule in der Karlsruher Weststadt vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich der 44-Jährige gegen 02:45 Uhr in eine Schule in der Goethestraße unbefugt Zutritt. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei, welche kurz darauf die Schule umstellte. Bei einer Durchsuchung des Gebäudes konnte mit Hilfe des Diensthundes der Täter in einem Obergeschoss festgestellt werden, wo er sich versteckt hielt.

Das Diebesgut belief sich auf rund 170 Euro Bargeld. Die Höhe des durch den Einbruch entstandene Sachschadens ist bisher noch nicht bekannt.

Anja Hamerski, Pressestelle

