Bundespolizeidirektion München: Jugendgruppe schlägert am Bahnhof - 52-Jähriger erleidet Gesichtsverletzungen

München (ots)

Am letzten Abend des Jahres 2022 kam es am Pasinger Bahnhof zu Schlägereien aus einer Jugendgruppe heraus. Ein 52-Jähriger musste aufgrund diverser Gesichtsverletzungen in ärztliche Behandlung.

Gegen 18:30 meldete die Leitstelle der Deutsche Bahn Sicherheit der Bundespolizei eine Schlägerei am Pasinger Bahnhofsvorplatz. Die eigesetzten Beamten trafen vor Ort auf einen 52-jährigen Deutschen, der in der Toilettenanlage mit einer Gruppe von sechs unbekannten Jugendlichen in Streit geriet. Im Verlauf des Streites soll einer der Jugendlichen den Münchner mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser zu Boden ging. Im Anschluss sollen mindestens drei Jugendliche auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben. Im Anschluss flüchtete die Gruppe. Der Mann erlitt mehrere Verletzungen im Gesicht und musste sich mit Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur in ärztliche Behandlung begeben. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch Landes- und Bundespolizei konnten die Verdächtigen nicht ergriffen werden. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Unbekannten.

Ansonsten verlief die Silvesternacht im Zuständigkeitsbereich der Münchner Bundespolizei überwiegend ruhig. Vereinzelt kam es zu Körperverletzungsdelikten und Schlichtung von Streitigkeiten sowie Hilfeleistungen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell