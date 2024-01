Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Brände; Erfolgreiche Vermisstensuche; Versuchter Raub; Sachbeschädigungen

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Mit Fahrzeug überschlagen

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Sonntagvormittag beim Überschlag mit ihrem Wagen erlitten. Die 51 Jahre alte Frau befuhr mit einem VW gegen 10.45 Uhr die Ulmer Steige (B 28) abwärts, als der Pkw wohl aufgrund der Glätte sowie nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet. Nachdem das Auto von der Fahrbahn abgekommen war, überschlug es sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die verletzte Fahrerin wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am VW, der abgeschleppt werden musste, beträgt circa 2.000 Euro. (mr)

St. Johann (RT): In Wohnhaus in Lonsingen eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Forchenstraße ist im Lauf des Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Freitag, neun Uhr, und Sonntag, 13.45 Uhr, gelangten die Täter gewaltsam über ein Fenster ins Innere des Hauses. Dort stießen sie nach derzeitigem Kenntnisstand auf etwas Bargeld und ein älteres Mobiltelefon, mit denen ihnen unerkannt die Flucht gelang. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Münsingen ermittelt. (rd)

Esslingen (ES): Brand in Zollberg

Feuerwehr und Polizei sind in der Nacht zum Montag, gegen 1.15 Uhr, in den Schönleberweg ausgerückt. Dort hatten mehrere Mülltonnen möglicherweise aufgrund von in einem der Behälter entsorgter Asche Feuer gefangen. Auch ein kleinerer Geräteschuppen wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Flammen konnten durch Zeugen selbstständig gelöscht werden. Der Sachschaden steht abschließend noch nicht fest. (mr)

Esslingen (ES): In Schulgebäude eingedrungen und randaliert

Unbekannte sind zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, in ein Schulgebäude im Bernhard-Denzel-Weg eingedrungen und randaliert. Die Hausmeisterin verständigte am Sonntag die Einsatzkräfte, nachdem sie das geöffnete Fenster festgestellt hatte, über das die Täter auf noch unbekannte Weise offenbar in den dahinterliegenden Klassenraum gelangt waren. Darin durchwühlten sie sämtliche Schränke und Regale. Zudem wurden mehrere Stühle und Tische übereinandergestellt und mit Seilen verbunden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Im restlichen Schulgebäude stellten die Beamten keine Auffälligkeiten fest. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (rd)

Esslingen (ES): Erfolgreiche Vermisstensuche

Mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber haben am Sonntagnachmittag nach einem vermissten 85-Jährigen gesucht. Der an Demenz erkrankte Mann hatte gegen 15.30 Uhr ein Seniorenheim in der Stadtmitte verlassen und wurde vom Personal kurze Zeit später vermisst gemeldet. Die Einsatzkräfte suchten in der Folge mehrere Stunden nach dem Senior. Dieser konnte gegen 18.30 Uhr von den Beamten in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße wohlbehalten angetroffen werden. Er wurde anschließend zurück zum Seniorenheim gebracht. (rd)

Notzingen (ES): Einbrecher unterwegs

Einbrecher haben im Lauf des Wochenendes im Sonnenweg ihr Unwesen getrieben. Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, verschafften sich die Unbekannten gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Inneren des Einfamilienhauses. Auf ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen die Täter auf Schmuck und Bargeld, mit dem sie unerkannt flüchteten. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Nürtingen (ES): Brand in Garage

Zu einem Brand in einer Garage in der Reuderner Hahnweidstraße sind die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag ausgerückt. Kurz nach 14.30 Uhr wurde der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Brand gemeldet. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an. Der Garagenbesitzer, der gemeinsam mit weiteren Hausbewohnern und Nachbarn die Flammen gelöscht hatte, musste mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei in der Garage stehende Autos wurden im Zuge der Löscharbeiten aus dieser herausgefahren. An diesen entstand nach derzeitigem Kenntnisstand kein Schaden. Der übrige Sachschaden wird mit rund 7.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und prüft erste Hinweise, wonach möglicherweise nicht vollständig erkaltete und in einem Mülleimer entsorgte Asche zum Ausbruch des Feuers geführt haben könnte. (rd)

Filderstadt (ES): Versuchter Raub (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des versuchten Raubes ermittelt die Polizei gegen zwei Unbekannte, die am Sonntagnachmittag versucht haben sollen, gewaltsam den Geldbeutel eines 41-Jährigen zu stehlen. Wie nachträglich zur Anzeige gebracht wurde, war der Geschädigte gegen 16.15 Uhr zu Fuß auf der Martinstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Zwischen den Einmündungen der Straße Am Fleinsbach und der Felsenstraße kamen ihm zwei unbekannte Fußgänger entgegen. Einer der beiden soll den 41-Jährigen festgehalten und zu Boden gebracht haben, während sein Begleiter versucht haben soll, den Geldbeutel des Opfers zu entwenden. Als sich der Geschädigte wehrte, flüchteten die Unbekannten ohne Beute in die Straße Am Fleinsbach. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die beiden Täter werden als 20 bis 25 Jahre alte, etwa 170 bis 175 Zentimeter große Männer beschrieben. Einer von ihnen hat einen leichten Bart und trug eine dunkle Kapuzenjacke mit aufgezogener Kapuze. Sein Begleiter hat dunkelblonde bis braune Haare und war mit einer hellen Übergangsjacke bekleidet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3, zu melden. (rd)

Lenningen (ES): Mit Fahrzeug überschlagen

Glücklicherweise ohne größere Blessuren hat eine Autofahrerin einen Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der K1264 / Hochwanger Steige überstanden. Die 27-Jährige war mit ihrem Ford Ka gegen 16.20 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Lenningen unterwegs. Kurz nach einer Rechtskurve kam sie mit ihrem Wagen vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und Straßenglätte mehrfach nach rechts in den Grünstreifen ab. Anschließend schleuderte der Ford nach links und überschlug sich im abschüssigen Grünstreifen, ehe der Pkw gegen einen Baum prallte und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Die 27-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien. Ersten Erkenntnissen nach blieb sie unverletzt. Ihr Wagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstanden sein dürfte, musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die K1264 im Bereich der Unfallstelle bis etwa 19.15 Uhr nur einspurig befahrbar. Dabei kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. (rd)

Kirchheim (ES): Schaufensterscheibe eingeschlagen

Mehrere Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Dettinger Straße eingeschlagen. Kurz nach 5.30 Uhr wurde ein Zeuge auf den Lärm aufmerksam und entdeckte daraufhin die Personen. Nachdem der Zeuge die Gruppe angeschrien hatte, flüchteten die Unbekannten in Richtung Rossmarkt. Sie konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Entwendet wurde nichts. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Wernau (ES): Sachbeschädigung an Schaukel

Eine Schaukel auf einem Kinderspielplatz im Breitensteinweg ist am Sonntagabend, wohl gegen 20.15 Uhr, offenbar mutwillig in Brand gesetzt worden. Die Flammen konnten von Zeugen bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei gelöscht werden. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Wernau (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf L 1207 zwischen Freitagshof und Wernau entstanden ist. Eine 25-Jährige war gegen 21.45 Uhr mit einem BMW X4 auf der Landesstraße vom Freitagshof herkommend unterwegs, wobei sie wohl aufgrund von Unachtsamkeit mit ihrem Wagen in einer Rechtskurve leicht nach rechts von der Fahrbahn abkam. Als sie dann ruckartig nach links lenkte, verlor sie die Kontrolle über ihren BMW, schleuderte über die Fahrbahn und schrammte an einem Baum entlang, bevor sie ihr Auto links neben der Straße auf dem Grünstreifen zum Stehen bringen konnte. Verletzt wurde niemand, allerdings war der BMW nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden musste. (cw)

Tübingen (TÜ): Alkoholisiert gestürzt (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Sonntagmorgen auf der Raichbergstraße ereignet hat. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war dort gegen 1.45 Uhr eine erheblich alkoholisierte 43 Jahre alte Frau auf einem Pedelec stadtauswärts unterwegs, als sie zwischen der Heinlenstraße und der Primus-Truber-Straße stürzte und sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wo sie auch eine Blutprobe abgeben musste. Ein entsprechender Atemalkoholtest hatte zuvor einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille ergeben. Die 43-Jährige gab an, dass sie aufgrund eines zu weit auf ihrer Seite entgegenkommenden Pkw die Kontrolle verloren habe und daher zu Fall gekommen sei. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell