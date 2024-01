Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gebäudebrand mit hohem Sachschaden (Bisingen)

Reutlingen (ots)

Bisingen (ZAK): Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Zu einem Dachstuhlbrand in der Albstraße ist am Samstagvormittag ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Gegen 11.15 Uhr teilte ein Bewohner des Einfamilienhauses der Rettungsleitstelle Stichflammen und Rauchentwicklung in einem Zimmer im Dachgeschoss des Wohnhauses mit, nachdem er aus diesem einen lauten Knall vernommen hatte. Noch bevor der Dachstuhl des Gebäudes in Vollbrand geriet, konnten sich alle Bewohner selbständig und unverletzt ins Freie begeben. Trotz raschem Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Ausbrennen des Dachstuhls nicht verhindert werden. Der Sachschaden an dem, bis auf weiteres nicht mehr bewohnbaren Gebäude, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 300.000 Euro. Die Bewohner des Einfamilienhauses konnten bei Nachbarn untergebracht werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden durch das Polizeirevier Hechingen übernommen.

