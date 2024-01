Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, durch Böller schwer verletzt, Unfälle, Weihnachtsbaum gefährlich entsorgt

Reutlingen (ots)

Metallcontainer und Papiermülltonne in Brand gesetzt

Unbekannte Täter setzten am späten Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, zunächst auf dem Firmengelände einer Spedition in der Sondelfinger Straße einen Metallcontainer in Brand, und im Anschluss eine Papiermülltonne im Bereich der Panoramastraße/Gaylerstraße. Bei dem komplett ausgebrannten Metallcontainer entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Papiermülltonne in der Panoramastraße/Gaylerstraße brannte ebenfalls vollständig aus. Durch das beherzte Eingreifen eines Anwohners konnte ein Übergreifen auf weitere Mülltonnen verhindert werden. Die Löscharbeiten erfolgten durch die eingesetzte Feuerwehr. Eine Fahndung nach den Tätern im Nahbereich verlief negativ.

Esslingen (ES): Durch Böller schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Schwere Brandverletzungen verursacht hat die Explosion eines vermeintlichen Silvesterböllers, welcher auf einen 13-jährigen Schüler aus Esslingen am Freitagmittag geworfen wurde. Gegen 13.45 Uhr hielt sich der 13-Jährige im Bereich einer Schule in der Banatstraße in Esslingen auf. Nach ersten Ermittlungen wurde aus einer zwei bis dreiköpfigen unbekannten Gruppe ein Böller auf den Jungen geworfen. Nach dem Wurf ging die Gruppe in unbekannte Richtung flüchtig. Bei der Explosion des Böllers fing die Jacke des Jungen Feuer. Ein Rettungswagen brachte den 13-Jährigen in eine Klinik, wo seine Verletzungen behandelt wurden. Zu der Tätergruppe ist lediglich bekannt, dass es sich um Personen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren handeln soll. Allesamt seien schwarz gekleidet gewesen, wobei einer eine schwarze Basecap getragen haben soll. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden.

Kirchheim/T.-Nabern (ES): Beim Passieren einer Unfallstelle mit Gegenverkehr kollidiert

Ein Folgeunfall ereignete sich am späten Freitagnachmittag im Ortsteil Nabern auf der Ortsdurchgangsstraße K1250 Neue Straße in Fahrtrichtung Weilheim, als gegen 17.30 Uhr ein 19jähriger Lenker eines Traktors mit Anhänger gerade an einer Unfallstelle mit zwei beteiligten Pkws, an diesen links auf der Gegenspur vorbeifahren wollte. Beim Wiedereinscheren kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw Dacia-Duster, welcher daraufhin nach rechts abgewiesen wurde und in einer Bushaltestelle zum Endstand kam. Der 82jährige Dacia-Lenker erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik verbracht. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Am Dacia entstand erheblicher Sachschaden von mehreren zehntausend Euro, weshalb er durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden musste. Auch am ebenso nicht mehr fahrbereiten Traktor-Gespann entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Dessen Abtransport wurde eigenständig organisiert. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Gefährliche Entsorgung eines Weihnachtsbaums

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein 60-jähriger Tübinger am Freitagabend nachdem er beinahe durch einen aus dem Fenster geworfenen Weihnachtsbaum getroffen wurde. Der 60-Jährige verließ gegen 19.20 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Aixer Straße als in unmittelbarer Nähe ein etwa 180 cm großer Weihnachtsbaum auf dem Boden aufschlug. Der bereits abgeschmückte Baum war durch einen 68-jährigen Hausbewohner augenscheinlich unbedacht aus einem Fenster im vierten Stock geworfen worden. Hierbei hatte der Baumbesitzer augenscheinlich einer schwedischen Tradition folgen wollen. Offensichtlich war er sich jedoch der hiermit verbundenen Gefahren nicht bewusst. Eine Streife des Polizeireviers Tübingen konnten beide Beteiligten des aus der misslungenen Baumentsorgung entstandenen Streitgesprächs beruhigen. Der erschrockene Fußgänger kam letztlich mit dem Schrecken und der 68-Jährige Baumbesitzer mit einem belehrenden Gespräch davon - ganz nach dem Motto - nochmal "knut" gegangen.

Ofterdingen (TÜ): Auffahrunfall mit drei Verletzen und hohem Schaden

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten ist es am Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr auf der B27 gekommen. Eine 64-jährige Seat-Fahrerin fuhr von Tübingen kommend in Richtung Ofterdingen. Sie übersah den stockenden Verkehr vor ihr und fuhr auf einen Smart auf, der von einem 58-Jährigen gelenkt wurde. Der Smart wurde wiederum auf einen davor bereits stehenden VW Golf eines 36-Jährigen geschoben. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie durch entsprechende Abschleppdienste versorgt werden mussten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 48.000 Euro. Während der Unfallaufnahme bildete sich teilweise ein erheblicher Rückstau in beide Fahrtrichtungen.

Ammerbuch/Altingen (TÜ): Technischer Defekt verursacht Brand in Wohnung

Mit einem Großaufgebot sind die Feuerwehrabteilungen Ammerbuch, Herrenberg und Tübingen, sowie Rettungsdienst und Polizei, zu einem gemeldeten Gebäudebrand am Samstagmorgen, in die Teckstraße in Altingen ausgerückt. Dort war es gegen 7.15 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung am Gebäude gekommen, weshalb ein Anwohner sofort eine Meldung über Notruf absetzte. Die beiden Bewohner, 65 und 79 Jahre alt, welche den Rauch bemerkten, hatten selbständig das Gebäude verlassen und wurden vom Rettungsdienst vorsorglich vor Ort behandelt. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung konnten noch Flammen am Küchenfenster der Wohnung im Untergeschoss festgestellt werden. Die Feuerwehr, welche mit insgesamt 14 Fahrzeugen und 62 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte das Feuer zügig löschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Brandursache auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Die betreffende Wohnung im Untergeschoss ist nicht bewohnbar, die beiden unverletzten Bewohner konnten jedoch in der oberen Wohnung verbleiben. Der Rettungsdienst war mit zehn Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 120.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Rottenburg übernommen.

Balingen (ZAK): Starke Rauchentwicklung in Notunterkunft

Mit einem Großaufgebot sind die Rettungskräfte der Feuerwehr, DRK und der Polizei am frühen Samstagmorgen ausgerückt. Um kurz vor 1 Uhr wurde ein Brand in einer kommunalen Notunterkunft mitgeteilt. Vor Ort konnte starker Rauch aus einem Zimmer im Erdgeschoss festgestellt werden, der von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht wurde. Nach derzeitigem Stand wurde keiner der 12 Bewohner verletzt. Die Feuerwehr war mit insgesamt 12 Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Nach entsprechenden Belüftungsmaßnahmen konnten die Bewohner wieder in das Gebäude zurück. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch Polizeirevier Balingen aufgenommen.

Geislingen (ZAK): Auf eisglatter Straße ins Schleudern geraten

Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend auf der K7123 ereignet hat. Gegen 19.35 Uhr befuhr ein 21-jähriger Opel Corsa-Lenker die Kreisstraße zwischen Binsdorf und Erlaheim in Fahrtrichtung Erlaheim. Auf eisglatter Fahrbahn kam das Fahrzeug des 21-Jährigen vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte gegen einen entgegenkommenden Bus. Dessen 62-jähriger Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Bei dem Aufprall wurde der Corsa so schwer beschädigt, dass er durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste.

Balingen (ZAK): Frontal in Gegenverkehr und leicht verletzt

Unaufmerksamkeit ist die Ursache eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagabend in der Rosenfelder Straße, auf Höhe eines dortigen Fitnessstudios ereignet hat. Ein 18-Jähriger befuhr um 19.50 Uhr mit seinem VW die Rosenfelder Straße in Richtung Binsdorfer Straße, als er in einer Linkskurve aufgrund Unaufmerksamkeit auf die Gegenfahrbahn kam. Hier kollidierte er mit einer dort ordnungsgemäß fahrenden 33-Jährigen, welche mit ihrem Audi A3 in Fahrtrichtung Rosenfelder Straße unterwegs war. Zur medizinischen Versorgung war der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen vor Ort. Lediglich die 33-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, musste aber nicht in eine Klinik gebracht werden. Weiter war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Beide Autos, an denen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstanden ist, mussten in der Folge abgeschleppt werden.

