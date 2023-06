Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0386--Renitenter Ladendieb in Haft--

Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Waller Heerstraße Zeit: 24.06.23, 11.45 Uhr

Ein 28 Jahre alter Mann wurde am Samstagmorgen in Walle bei einem Ladendiebstahl erwischt, rastete aus und attackierte einen Mitarbeiter mit Pfefferspray. Dadurch wurden auch mehrere Kunden verletzt. Die Polizei nahm den Täter fest. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen ihn.

Der 28-Jährige steckte sich in einem Discounter an der Waller Heerstraße eine Palette Sirup in seine Tasche und wollte den Markt verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Der 29 Jahre alte Filialleiter sprach den Dieb an, woraufhin dieser ihn mit Pfefferspray besprühte und im Gesicht verletzte. Aufmerksam gewordene Kunden eilten daraufhin zu Hilfe und brachten den Angreifer gemeinsam zu Boden. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 28-Jährigen fest. Der Filialleiter wurde von einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch mehrere Kunden und Mitarbeiter klagten über leichte Atemwegsbeschwerden.

Für den 28-Jährigen, der erst zwei Tage zuvor aus der Haft entlassen wurde, klickten erneut die Handschellen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte ein Haftrichter noch am selben Tag einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erlassen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell