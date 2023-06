POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 22.06.2023

Goslar (ots) - Montag, 20.06.2023 Brand eines Gartenschuppens an einem Wohnhaus Langelsheim - Kurz nach 23:00 Uhr am 20.06.2023 löste ein bislang unbekannter Knall einen Großeinsatz der Rettungskräfte in Langelsheim aus. Die Bewohner eines zweistöckigen Wohnhauses in Fachwerkbauweise in einer Anwohnerstraße im Stadtkern von Langelsheim haben in den späten ...

mehr